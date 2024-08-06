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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
На фоне замедления YouTube в России взлетела популярность «VK Видео»
Приложение видеохостинга стало первым по количеству скачиваний.

В конце июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о замедлении работы YouTube на территории России. Этот факт, по всей видимости, стал катализатором для стремительного роста популярности отечественных видеосервисов.

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Ярким примером служит приложение «VK Видео», запущенное 20 сентября прошлого года. По статистике Google Play и App Store, оно вырвалось в лидеры по скачиванию в России, оставив позади даже TikTok. В VK подтверждают эту информацию, отмечая, что количество установок «VK Видео» выросло в 4,5 раза по сравнению со среднемесячными показателями.

Как вы знаете, «VK Видео» не просто позволяет смотреть видео и стримы, но и предоставляет пользователям возможность загружать собственный контент. Эксперты убеждены, что, хотя всплеск скачиваний приложения связан с проблемами YouTube, российская платформа обладает серьёзным потенциалом. «Наполнение контентом будет происходить быстро», — прогнозирует директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов, отмечая активное развитие сервиса.

Успехи российских видеоплатформ не ограничиваются «VK Видео». Так, среднесуточная аудитория Rutube среди россиян старше 12 лет в июне достигла 4,4 млн человек. Это в 2,1 раза больше, чем в начале лета 2023 года. Кроме того, Google Play фиксирует рост интереса пользователей к «Дзену» и приложениям для просмотра юмористических картинок. В App Store в тройку лидеров помимо «VK Видео» вошли Rutube и TikTok.

#android #ios #российское по #мобильные приложения #vk видео
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