Это будет быстрее и удобнее, чем с помощью приложения «Связь с телефоном».

Microsoft начала тестирование новой функции, которая позволит получать доступ к файлам на Android-устройствах непосредственно из «Проводника» Windows 11.

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Для активации функции необходимо перейти в «Параметры» > «Bluetooth и устройства» > «Мобильные устройства», выбрать раздел управления устройствами и разрешить подключение к Android-смартфону. Появится запрос с возможностью включения доступа в «Проводнике», а также настройки уведомлений и доступа к камере.

Участники программы Windows Insider уже сейчас могут опробовать новую возможность. Для этого потребуется устройство под управлением Android 11 или выше, а также бета-версия приложения Link to Windows. Судя по тому, что функция доступна для тестирования на всех четырех каналах Windows Insider, включая Release Preview, ее релиз для всех пользователей Windows 11 состоится уже совсем скоро.

Android-смартфон будет отображаться в «Проводнике» как обычное USB-устройство, позволяя просматривать папки, копировать и перемещать файлы, переименовывать и удалять их. Это значительно удобнее и быстрее, чем использовать существующее приложение «Связь с телефоном».