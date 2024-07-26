Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Windows 11 вскоре позволит пользователю управлять файлами Android-смартфона прямо из «Проводника»
Это будет быстрее и удобнее, чем с помощью приложения «Связь с телефоном».

Microsoft начала тестирование новой функции, которая позволит получать доступ к файлам на Android-устройствах непосредственно из «Проводника» Windows 11.

реклама

Для активации функции необходимо перейти в «Параметры» > «Bluetooth и устройства» > «Мобильные устройства», выбрать раздел управления устройствами и разрешить подключение к Android-смартфону. Появится запрос с возможностью включения доступа в «Проводнике», а также настройки уведомлений и доступа к камере.

Участники программы Windows Insider уже сейчас могут опробовать новую возможность. Для этого потребуется устройство под управлением Android 11 или выше, а также бета-версия приложения Link to Windows. Судя по тому, что функция доступна для тестирования на всех четырех каналах Windows Insider, включая Release Preview, ее релиз для всех пользователей Windows 11 состоится уже совсем скоро.

Android-смартфон будет отображаться в «Проводнике» как обычное USB-устройство, позволяя просматривать папки, копировать и перемещать файлы, переименовывать и удалять их. Это значительно удобнее и быстрее, чем использовать существующее приложение «Связь с телефоном».

#смартфоны #microsoft #android #windows 11 #проводник
+
Написать комментарий (0)
Программист решил проблему запуска Android-приложений на Snapdragon-ноутбуках, поскольку самой Microsoft до этого нет дела
Правительство РФ утвердило список приложений для обязательной установки на ввозимые с 2025 года устройства — смартфоны, планшеты и телевизоры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

15 лайфхаков для PlayStation 5
10
Лучшие фильмы (субъективно), где фигурируют мумии
+
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
31
10 экранизаций видеоигр, собравших более $250 млн. в прокате
3
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
55
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
2
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
187
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
16
Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов
7

Сейчас обсуждают

Gamandril
18:18
Ты придумал критерии нормальности? И как непонимание происходящего связано с допиливанием? Тебе пора бросать тяжелые наркотики. Где ты там нашел допиливание линукса не представляю. Тебе явно нужно вып...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
Cowboy Huggies
18:15
Это у всех так, кто сидит весь день в офисе, либо играет.
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
Михаил Сухоплюев
18:14
кто подскажет как снять систему охлаждения с видеокарты gigabayte rtx 4090 gaming oc. Все винты открутил с задней крышки, но что-то все равно держит радиатор.
Igor's Lab: NVIDIA экономит на термопасте, что приводит к её быстрому высыханию и перегреву GPU
armadaovs
18:13
я уже два года пытаюсь дочитать "оно". рекостная муть и графомания.
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
lelik1974
18:13
ФБКшная ботоферма в комментариях создаёт видимость недовольства, бгг.
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
armadaovs
18:12
вот кладбище действительно крепкий хоррор.
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
armadaovs
18:11
посмотрел фильм кубрика будучи взрослым дядей с богатым багажом просмотренных фильмов. и не понял его культовости. в фильме было много стандартных хорор приёмов, в не лучшем исполнении, фильм запомнил...
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
armadaovs
17:59
а чему удивляться, учитывая что набиулина ставленница рокфеллеров и обязана выполнять их волю, учитывая что центробанк россии является частью всемирной сети федерального резерва.
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18 %
armadaovs
17:58
а ты, не мамкин комнатный экономист, скажи, в чём он не прав? в том что 300/наносек ит-спецы получают баснословные деньги не пойми за что, и при этом всё равно рвут когти в релокацию как только получа...
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18 %
Smokingman
17:57
Чимбал, перелогинься. Это только в твоем говнодистрибутиве все через задницу.
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем