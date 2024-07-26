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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Правительство РФ утвердило список приложений для обязательной установки на ввозимые с 2025 года устройства — смартфоны, планшеты и телевизоры
RuStore там, разумеется, есть.

В прошлом месяце депутаты и сенаторы разработали законопроект, запрещающий продажу в России мобильных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore от VK. Авторы инициативы открыто заявляют, что она направлена, в первую очередь, против компании Apple, которая уже вынуждена выполнять аналогичные требования в ЕС.

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В 2025 году на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV, продающиеся в России, будут обязательно предустанавливаться 19 российских приложений. Среди них — платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore, а также поисковик, навигатор, почтовый клиент и мессенджер.

Для компьютеров и моноблоков также предусмотрена предустановка браузера, офисного пакета и антивируса. Список для телевизоров с функцией Smart TV включает 18 приложений, в том числе видеосервисы, браузеры и клиенты социальных сетей. Соответствующий перечень утвержден правительством РФ.

Закон об обязательной предустановке российских программ действует с апреля 2021 года. Формированием перечня приложений занимается Минцифры, отбирая наиболее популярные программы с аудиторией не менее 500 тыс. пользователей.

#android #ios #приложения #российское по
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