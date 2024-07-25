Редмондцы, напомним, свернут поддержку подсистемы Windows для Android уже 5 марта 2025 года.

Несмотря на то, что подсистема Windows для Android (WSA) предустановлена на таких устройствах премиум-класса, как Surface Pro 11 и Surface Laptop 7, оснащённых флагманскими чипами Snapdragon X от Qualcomm, она на них не работает. Однако очевидное безразличие Microsoft к решению этой проблемы не остановило одного целеустремлённого разработчика от создания собственного решения.

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Джереми Синклер, разработчик Windows и участник программы Snapdragon Insider, нашёл обходной путь для запуска WSA на новом «железе» — Snapdragon X Elite и X Plus. Его решение позволяет запускать Android-приложения на новых устройствах Surface.

Напомним, что 5 марта 2025 года Microsoft планирует прекратить поддержку WSA — моста, который позволяет запускать Android-приложения в Windows 11. Скорее всего, из-за архитектурных различий WSA отказывается загружаться на чипах Armv8, таких как X Elite и X Plus.

Microsoft признала наличие проблемы, но заявила журналистам издания XDA Developers, что не намерена её решать. Именно здесь в дело вступили Синклер и другие энтузиасты. Модифицировав некоторые компоненты, Синклер создал кастомные образы WSA, которые обходят ограничение Arm v8.

Синклер уже поделился своей работой с другими участниками Snapdragon Insider для более широкого тестирования. Он признаёт наличие нескольких ошибок, но в целом модифицированные образы работают успешно.

Несмотря на шумиху вокруг WSA перед релизом Windows 11, после запуска в США в начале 2022 года интерес к подсистеме угас. Возможно, причиной тому — ограниченность магазина приложений Amazon Appstore по сравнению с Google Play.

Но это не значит, что Microsoft отказалась от идеи запуска Android-приложений в Windows. В мае компания объявила о партнёрстве с Tencent, что позволит предлагать ряд Android-приложений из магазина Tencent App Store в Microsoft Store. Возникает вопрос: если Microsoft не может обеспечить работоспособность собственной подсистемы, стоит ли рассчитывать на успех её «дублёра»?