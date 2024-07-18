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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Mozilla тестирует в Firefox новую технологию оценки эффективности рекламы без слежки за пользователями
Будет ли это востребовано на рынке — вопрос открытый.

В Firefox 128 появилась экспериментальная функция — Privacy-Preserving Attribution (PPA). Она разработана для оценки эффективности рекламы без сбора данных о пользователях и может стать альтернативой механизмам слежки, используемым сегодня.

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Как работает PPA? Сайт с рекламой просит браузер запомнить её. Если пользователь посещает сайт рекламодателя и совершает там целевое действие (например, покупает товар), рекламодатель может запросить у браузера отчёт.

Firefox формирует зашифрованный отчёт, не передавая рекламодателю никакой информации о пользователе или его действиях. Отчёт отправляется через протокол Distributed Aggregation Protocol (DAP) в специальный сервис, который обобщает данные из многих источников. Рекламодатель получает только обезличенную статистику, не позволяющую идентифицировать отдельных пользователей.

PPA включена в настройках Firefox по умолчанию. Чтобы отключить её, нужно открыть «Настройки», перейти в раздел «Приватность и защита» и снять флажок «Разрешить сайтам оценивать эффективность рекламы с сохранением конфиденциальности».

Традиционные методы оценки эффективности рекламы основаны на отслеживании действий пользователей в сети. Рекламодатели получают подробную информацию о том, какие сайты посещает пользователь, какие товары просматривает, какие покупки совершает. Эта информация может быть использована для показа персонализированной рекламы, а также для других целей.

В Mozilla надеются, что PPA станет реальной альтернативой слежке и поможет сделать интернет более приватным для всех.

#браузеры #firefox #mozilla
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