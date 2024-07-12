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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Meta* представила кроссплатформенную графическую библиотеку IGL
Она позволит писать код один раз и запускать его на широком спектре платформ.

Компания Meta* выпустила IGL (Intermediate Graphics Library) — универсальную библиотеку для работы с GPU, упрощающую создание кроссплатформенных графических приложений.

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IGL предоставляет низкоуровневый API, абстрагирующий от особенностей конкретных графических API, таких как OpenGL, Metal и Vulkan. Это означает, что разработчики могут писать код один раз и запускать его на широком спектре платформ: от Android и iOS до Linux, macOS и Windows. Кроме того, поддерживается компиляция в WebAssembly для работы в браузере через WebGL.

Библиотека написана на C++ и распространяется под лицензией MIT. Она подходит для разработки игр, 3D-редакторов, и любых других приложений, где требуется высокопроизводительная графика.

API библиотеки разработан с акцентом на простоту использования. По словам создателей, он интуитивно понятен большинству разработчиков, знакомых хотя бы с одним из популярных графических API.

*Компания Meta и её продукты признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.

#meta #api #библиотеки #igl
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