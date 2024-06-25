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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Приложение для профессиональной съёмки видео Blackmagic Camera вышло на Android — ранее оно было доступно только для iOS
Его даже сама Apple использовала для съёмки презентации продуктов на чипах M3.

Компания Blackmagic Design, известный разработчик программного обеспечения DaVinci Resolve, анонсировала выход своего приложения для профессиональной съемки видео Blackmagic Camera на мобильных устройствах под управлением операционной сисемы Android. До этого момента программа была эксклюзивно доступна для пользователей iOS.

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Теперь же приложение Blackmagic Camera предоставляет заложенный в неё набор функций и для владельцев определённых моделей смартфонов Samsung Galaxy и Google Pixel. Согласно информации от авторов ПО, пока поддерживаются устройства Samsung Galaxy серий S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23FE, S23+ и S23 Ultra, а также Pixel 8, 8 Pro, 7, 7a и 7 Pro. Для корректной работы программы необходима операционная система Android 13 или более новая версия.

Важно отметить, что при переходе на Android были учтены отзывы пользователей об отсутствии поддержки цветового пространства Log, доступного на моделях iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Эта функция играет значительную роль в профессиональной видеосъемке.

Основной отличительной особенностью приложения являются его достаточно глубокая адаптированность под профессиональные потребности пользователя: от регулировки частоты кадров и баланса белого до сложных параметров, подобных тем, что доступны на профессиональном оборудовании Blackmagic Design. Заметно преимущество в том, что программа позволяет снимать качественное альбомное видео даже при портретной ориентации телефона. Дополнительно стоит отметить, что интеграция с DaVinci Resolve обеспечивает удобную синхронизацию записанных материалов с видеоредактором.

После успеха приложения на iOS, где оно было использовано даже самой Apple для съёмки презентации продуктов на чипах M3, ожидается, что и версия для Android-устройств найдёт свою аудиторию среди профессионалов и любителей высококачественной видеосъёмки.

#android #мобильные приложения #blackmagic camera #blackmagic design
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