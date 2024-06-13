Для владельцев устройств на базе iOS тоже кое-что припасли.

«Лаборатория Касперского» анонсировала усовершенствованные функции в своих приложениях защиты для мобильных устройств. Андроид-пользователи теперь могут получать уведомления о попытках слежки через Bluetooth, как сообщили в компании информационному агентству РИА «Новости».

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Приложение Kaspersky на Android теперь предупреждает о внедрении подозрительных Bluetooth-устройств, включая беспроводные трекеры. Эти устройства используются злоумышленниками для отслеживания чужих передвижений. В приложении отображается список потенциально опасных устройств, которые находятся поблизости продолжительное время и перемещаются вместе с пользователем, позволяя также составлять список надежных Bluetooth-соединений. Данная функция предоставляется в базовой бесплатной версии приложения.

Для устройств под управлением iOS также внедрены полезные изменения. Появилась возможность блокировки трекинга пользовательских данных, в том числе браузерной активности, с помощью специального расширения для Safari. Помимо этого, владельцы устройств на iOS могут эффективнее блокировать рекламные баннеры и потенциально опасные рекламные элементы в браузере.

В добавление к этому, функционал оповещения о компрометации персональных данных, таких как электронный адрес или пароли аккаунтов, доступен для обеих операционных систем — Android и iOS. Ранее подобная возможность существовала исключительно для электронных адресов.

Последние обновления доступны в магазинах приложений RuStore, Google Play и App Store. Новейшие функции можно использовать начиная с обновления 11.113 для устройств на Android и 2.82 для iOS.