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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Mozilla объявила о запуске сервиса Solo для ИИ-генерации сайтов за пару кликов
Всё упрощено до безумия.

11 июня 2024 года Mozilla анонсировала запуск Solo 1.0, своего первого крупного релиза инновационной бесплатной платформы для ИИ-генерации сайтов.

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Solo 1.0 представляет собой уникальную систему, основанную на алгоритмах машинного обучения, предназначенную для автоматизации процесса создания дизайна и элементов интерфейса сайтов. Этот сервис разработан с целью обеспечить возможность людям без специальных технических знаний разрабатывать современные и стильные сайты, будь то для личного пользования или корпоративного сайта.

Согласно информации от OpenNET, процедура разработки сайта с помощью Solo значительно упрощена и включает в себя выбор темы, определение цветовой схемы и шрифтов, а также настройку стандартных разделов, включая информацию о компании, сервисы, отзывы и контакты.

После того как все предпочтения пользователя будут учтены, ИИ Solo создаст прототип сайта, предоставив возможность дальнейшей его персонализации и наполнения контентом через визуальный редактор. Дополнительно, в процессе создания сайта, AI автоматически подберёт изображения, соответствующие выбранной тематике из каталога Unsplash, и добавит функционал, например, всплывающий баннер согласия на использование Cookie и опции SEO-оптимизации.

Хоть публикация сайтов в рамках платформы и предоставляется бесплатно, за определенную плату предлагается возможность привязать сайт к персональному домену. Пользователи также имеют свободу переносить свои проекты на личный хостинг. Mozilla объявила о планах по расширению коллекции дизайнов и инструментов редактирования, а также о добавлении функционала для создания пользовательских favicon изображений.

#искусственный интеллект #mozilla #solo
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