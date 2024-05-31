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Новости Software Игнатий Колыско
Картографический сервис 2ГИС обзаведётся поддержкой нейросетей, которые «прокачают» поиск и займутся сортировкой фото
GigaChat от Сбера тоже в деле.

Картографический сервис 2ГИС провела значимое обновление, встроив в функционал сервиса нейросети. Инновации улучшат опыт пользователя при поиске заведений и услуг.

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Одна из нейронных сетей ориентирована на анализ фотографий, загруженных в сервис пользователями, и распределение их по соответствующим категориям. Это упростит поиск, например, ресторана или отеля: пользователь сможет увидеть сразу несколько альбомов с фотографиями интерьера, спортзала, номеров и парковки. Таким образом, отпадает необходимость просматривать все изображения в ленте, чтобы подобрать подходящее место. Обновлённый вид с альбомами доступен как в мобильном приложении, так и в десктопной версии.

Продвинутая функция поиска теперь также работает на основе нейросетей. Пользователи могут искать определённые блюда и сервис предложит список мест, где их можно попробовать, включая фотографии блюд, при наличии таковых.

Кроме того, интегрирована нейросеть GigaChat от Сбера, предназначенная для анализа и краткого изложения отзывов. В результате, не нужно тратить много времени на чтение множества отзывов — ИИ подготовит сжатое содержание комментариев пользователей. Раздел «Люди говорят», где представлены эти пересказы, уже доступен в карточках парков, ресторанов, отелей и прочих объектов. По планам разработчиков, подобный инструмент анализа появится и для других категорий.

Сервис 2ГИС доступен на мобильных устройствах под управлением iOS и Android, а также в веб-версии на ПК.

#android #ios #российское по #сбер #карты #gigachat #картографический сервис
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