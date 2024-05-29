Microsoft в прошлом году разорвала отношения с Amazon, надо же чем-то было заменить это.

Корпорации Microsoft и Tencent объявили о сотрудничестве, в рамках которого пользователи Windows получат доступ к Android-приложениям из магазина Tencent. Это позволит устанавливать мобильные приложения непосредственно на компьютеры с установленной ОС Windows.

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По информации Microsoft China, перспектива использования мобильных приложений на ПК имеет весомое значение для рынка. Линь Сонтао из Tencent отметил, что соглашение упростит использование мобильного софта на Windows. Планируется введение единой системы учётных записей для простоты доступа.

В предыдущем году Microsoft прекратила сотрудничество с Amazon и поддержку Android Subsystem в Windows, которое предоставляло более 50 000 приложений. Согласно новому партнёрству с Tencent, предложение будет меньше — порядка 1500 приложений на старте.

Сообщается также, что содействие Intel способствовало разработке улучшенного движка, увеличивающего производительность Android-приложений в Windows за счёт оптимального использования аппаратных ресурсов ПК, что сегодня актуально в контексте возможностей искусственного интеллекта.