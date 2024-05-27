Общее число загрузок превысило 140 миллионов.

За два года с момента своего запуска в 2022 году, российский магазин приложений RuStore добился значительного роста, расширив свою библиотеку с 250 до более чем 40 тыс. приложений и игр. Общее количество загрузок превысило 140 млн. Разработчики отмечают целый ряд важных обновлений и нововведений.

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Среди ключевых новшеств в RuStore — внедрение функции автоматического обновления приложений через Wi-Fi или мобильную сеть. Магазин также стал доступен для зарубежных разработчиков, что привело к добавлению 10 тыс. новых приложений.

Внимание уделяется и защите детей: специальный детский режим ограничивает доступ к контенту, не подходящему по возрасту. Обладатели Android TV теперь могут пользоваться специализированной версией RuStore, с функционалом для комфортного использования на больших экранах.

Индивидуализация пользователям предоставляется через изменяемые темы интерфейса, включая стандартную, тёмную и цветные варианты. Для удобства добавлен раздел «Мини» с мини-приложениями VK и баннеры с информацией о событиях, акциях и важных обновлениях. Также появилась функция просмотра всех установленных через RuStore приложений, что упрощает их управление.