Хоть эти не перестают экспериментировать.

Компания Mozilla собирается внести радикальные изменения в свой браузер Firefox и отреагировать тем самым на запросы пользователей. Одним из основных новшеств, о которых речь шла в анонсе, является появление вертикальных вкладок. Сами разработчики считают это радикальной переработкой интерфейса и самого принципа управления страницами. Оно должно не только видоизменить экранное пространство, но и потенциально упростить навигацию между вкладками.

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Mozilla также собирается добавить функцию группировки вкладок, что даст возможность организовать вкладки по папкам при необходимости рабочего взаимодействия с большим количеством информации. Работа с множеством открытых страничек станет интуитивно понятнее и удобнее.

К значимым улучшениям относится и обновление боковой панели, которая традиционно служит для быстрой навигации между закладками, историей и текущими загрузками. Рядом со структурными нововведениями появится новая система профилей, нацеленная на гибкое разделение личных и профессиональных данных с возможностью их быстрого переключения.

Акцентируя внимание на повышении удобства и глубокой персональной настройке использования Firefox, Mozilla обещает скоро реализовать возможность установки личных фонов для новых вкладок — это может быть любое изображение на выбор пользователя, от личных фотографий до выбранного цвета или паттерна.

Mozilla не только уделяет внимание функциональной составляющей, но и заботится об эстетической персонализации. Дополнительно разработчики акцентировали внимание на улучшениях в скорости и безопасности браузера — данные важные особенности тоже будут реализованы в будущем обновлении.