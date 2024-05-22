Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В российском магазине Android-приложений RuStore зарегистрировалось свыше 10 тысяч разработчиков
Есть авторы не только из России и Беларуси, но также из Китая, Сингапура, Казахстана, Азербайджана и других стран.

В рамках конференции ЦИПР 2024 руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев сообщил о значительном успехе официального российского магазина мобильных приложений RuStore, разработкой и продвижением которого занимается VK совместно с ведущими отечественными IT-компаниями и при поддержке Минцифры РФ. Зарегистрированное количество разработчиков, которые доверили магазину свои продукты, превысило 10 000, среди которых как мировые игровые студии, так и малые команды и индивидуальные программисты.

реклама

RuStore стал платформой для продажи приложений и игр из более чем 40 стран. При этом основной контингент составляют разработчики из России, Китая, Сингапура и ряда государств СНГ, в числе которых Беларусь, Казахстан и Азербайджан. Годичный показатель роста магазина составил впечатляющие 300%.

Дмитрий Панкрушев подчеркнул, что за два года работы над проектом у команды RuStore удалось создать полноценную инфраструктуру для разработчиков, предоставляющую все необходимые условия для публикации, тестирования и контроля качества мобильных приложений.

RuStore призван обслуживать не только крупные технологические компании и финансовые институты, но и предоставлять возможности для наращивания мобильного присутствия мобильных операторов, маркетплейсов и других участников рынка.

#android #российское по #vk #rustore
+
Написать комментарий (0)
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
Центробанк проверит импортозамещение ПО в банках после просьб о продлении сроков перехода на отечественный софт
Сервис «Госуслуги» появится в умных колонках от «Сбера» и «Яндекса»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
91
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
11
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
38
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
31
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
58
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
11
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
11
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
40
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
29

Сейчас обсуждают

Sammie Vanhalen
17:49
Minecraft 1.6.4? 2013 год выпуска? Очень показательно. Проще закопать, чем поддерживать это говно мамонта в новых драйверах. Опять экстраполяция высосанных из пальца проблем на всё вокруг. Прям д'Арта...
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Nvidia&Intel Hater
17:47
молчи задрот
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
Паша Симов
17:42
А как же линукс?
Маск назвал эпизодом «Чёрного зеркала» новую функцию Windows 11, делающую снимки экрана пользователя
АЕV
17:35
Языкастый)))
Раненный безоружный российский боец взял в плен четверых украинских солдат
cypher1999
17:35
У меня таких 20 штук. Вполне себе ноуты, на астре.
«Аквариус» представила отечественный ноутбук Aquarius Cmp NE355, на который будут ставить Astra Linux, Альт, РЕД ОС и РОСА Linux
dmitry07
17:27
"На случай войны с Китаем тайваньская компания TSMC имеет в заводах переключатели самоуничтожения" - и этот процесс оказался необратим.
На случай войны с Китаем тайваньская компания TSMC имеет в заводах переключатели самоуничтожения
OgoGoLog
17:25
Судя по тексту вы общаетесь с ботом. Пока вы вспоминаете Кларка, вас вспомнил Азимов.
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
Ник Хобо
17:24
Ничего не понимаю, они же ушли из РФ потому что русские плохие. Игры не портируют из-за этого же. А тут такое. Микрософт что, сломался? Или у них подразделения как несообщающиеся между собой полушария...
Браузер Microsoft Edge научился налету переводить на русский язык видеоролики с YouTube, но «Яндекс Браузер» давно так умеет
slikts
17:23
Скакун, беспокойся за "свою" страну, сшитую Лениным-Сталиным. Да и свинопас приложил руку.
В США гадают, к чему готовится Китай наращивая экспорт - к разделу мира или к конфронтации с Западом
Николай Алексеев
17:21
укра-свиньям попадёт куда нужно
Представление возможных сценариев войны с Северной Кореей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем