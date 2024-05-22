Есть авторы не только из России и Беларуси, но также из Китая, Сингапура, Казахстана, Азербайджана и других стран.

В рамках конференции ЦИПР 2024 руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев сообщил о значительном успехе официального российского магазина мобильных приложений RuStore, разработкой и продвижением которого занимается VK совместно с ведущими отечественными IT-компаниями и при поддержке Минцифры РФ. Зарегистрированное количество разработчиков, которые доверили магазину свои продукты, превысило 10 000, среди которых как мировые игровые студии, так и малые команды и индивидуальные программисты.

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RuStore стал платформой для продажи приложений и игр из более чем 40 стран. При этом основной контингент составляют разработчики из России, Китая, Сингапура и ряда государств СНГ, в числе которых Беларусь, Казахстан и Азербайджан. Годичный показатель роста магазина составил впечатляющие 300%.

Дмитрий Панкрушев подчеркнул, что за два года работы над проектом у команды RuStore удалось создать полноценную инфраструктуру для разработчиков, предоставляющую все необходимые условия для публикации, тестирования и контроля качества мобильных приложений.

RuStore призван обслуживать не только крупные технологические компании и финансовые институты, но и предоставлять возможности для наращивания мобильного присутствия мобильных операторов, маркетплейсов и других участников рынка.