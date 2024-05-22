«Алиса, что там по коммуналке?»

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов заявил о планах министерства интегрировать сервис «Госуслуги» в умные колонки отечественных производителей во время выступления на конференции ЦИПР-2024.

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Господин Качанов подтвердил, что ведутся переговоры с крупными российскими компаниями по вопросу предоставления доступа к государственным услугам через их устройства. Уже получены первые результаты: работа ведется над тем, чтобы пользователям голосовых ассистентов «Алиса» и «Сбер Салют» был доступен ряд услуг.

Замминистра подчеркнул важность доступности госуслуг с различных устройств, включая смартфоны, умные колонки, речевые и текстовые помощники, а также умные телевизоры, указывая на стратегию всеобъемлющей доступности государственных сервисов.