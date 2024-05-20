Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Mozilla начала сбор и анализ поисковых запросов пользователей Firefox, но пообещала сохранять их конфиденциальность
Верим?

Mozilla, разработчик браузера Firefox, запустил сбор поисковых запросов пользователей в рамках исследования для определения приоритетности функций и улучшения пользовательского интерфейса, Разработчики браузера считают, что это поможет им «лучше усвоить потребности аудитории».

реклама

В Mozilla также пояснили, что процесс классификации сайтов по категориям базируется на анализе запросов, не затрагивая при этом частные детали. Так, например. при поиске отелей в Барселоне, Firefox выделит запрос как относящийся к категории «путешествия», не выходя за рамки общей классификации.

Изучение Mozilla включает множество сфер, в том числе зоология, искусство, автомобильная индустрия, бизнес и карьера, образование, мода и другие. Создатели веб-обозревателя также напоминают на том, что чувствительные запросы, такие как поиск медицинских услуг, обобщаются в широкие категории для обеспечения конфиденциальности.

Клиенты Firefox смогут сами управлять своими данными, отключив отправку технической информации и данных об использовании в настройках браузера, для чего необходимо снять соответствующие галочки в разделе «Сбор и использование данных Firefox» внутри меню «Приватность и защита», доступного через панель с логотипом в виде трёх полос в правом верхнем углу.

#браузеры #firefox #mozilla
1
Показать комментарии (1)
Состоялся релиз браузера Mozilla Firefox 120
Браузер Arc для iOS научился генерировать персональную страницу с ответами на поисковый запрос
Браузер Vivaldi теперь доступен на iPhone и iPad
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
33
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
19
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
10
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
9
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
1
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
2
О введении новых пошлин на китайские товары Байденом
1
Китайская лунная миссия «Чанъэ-7» нацелена на кратер Шеклтон
+

Сейчас обсуждают

Mixail80
17:47
ну да... так им и поверили... :) и с какой это версии будет?
Mozilla начала сбор и анализ поисковых запросов пользователей Firefox, но пообещала сохранять их конфиденциальность
inchaos75
17:45
На эпике вот месяц назад купил, принимают платежи, не всех банков, но с виртуальной яндекс карты без проблем. А вот в стиме с этим гемороем с изменением страны, потом с кучей % переплаты в виде перево...
Известия: Большинство российских геймеров скачивают компьютерные игры бесплатно
Слава Богданов
17:41
То ли ещё будет, когда бб портируют
Старт Ghost of Tsushima в Steam превзошёл все игры внутренних студий Sony
Олесь Кука
17:40
Нетбук это прежде всего Netbook. Устройство для потребления и создания контента. Всегда онлайн. Следовательно оно должно быть максимально мобильным - небольшой вес и долго играть от аккумулятора. И я ...
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
Михаил Barash Андреев
17:34
Только вот в России дефицит происходит из-за резкой индустриализации и экономического роста, а вот на Украине... см. материал выше.
FT: заводы на Украине начали активно нанимать женщин из-за мобилизации мужчин
century84
17:32
Где про это написано?
В Германии верят, что перехват натовской ПВО российских ракет над Украиной не приведёт к военному столкновению с РФ
Иван Горыныч
17:22
Вызывает тревогу разве что соблюдение требований боевого Устава сухопутных войск, Воениздат 2017, а трижды до Ла-Манша и обратно слабо?🤣😂🤣😂
Штурмовики ВС РФ достигли правого берега реки Волчья в Волчанске
Ivan Mikhailov
17:20
Тем временем в России дефицита кадров нет Дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году, согласно большинство российских компаний, опрошенных рекрутинговым сервисом HeadH...
FT: заводы на Украине начали активно нанимать женщин из-за мобилизации мужчин
Иван Горыныч
17:19
Если бы не майские праздники... .😂😂😂
Итоги развития БАМа за апрель 2024 года
Yilec
17:19
От дохлого осла уши им, а не $млн.
Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем