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Mozilla, разработчик браузера Firefox, запустил сбор поисковых запросов пользователей в рамках исследования для определения приоритетности функций и улучшения пользовательского интерфейса, Разработчики браузера считают, что это поможет им «лучше усвоить потребности аудитории».

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В Mozilla также пояснили, что процесс классификации сайтов по категориям базируется на анализе запросов, не затрагивая при этом частные детали. Так, например. при поиске отелей в Барселоне, Firefox выделит запрос как относящийся к категории «путешествия», не выходя за рамки общей классификации.

Изучение Mozilla включает множество сфер, в том числе зоология, искусство, автомобильная индустрия, бизнес и карьера, образование, мода и другие. Создатели веб-обозревателя также напоминают на том, что чувствительные запросы, такие как поиск медицинских услуг, обобщаются в широкие категории для обеспечения конфиденциальности.

Клиенты Firefox смогут сами управлять своими данными, отключив отправку технической информации и данных об использовании в настройках браузера, для чего необходимо снять соответствующие галочки в разделе «Сбор и использование данных Firefox» внутри меню «Приватность и защита», доступного через панель с логотипом в виде трёх полос в правом верхнем углу.