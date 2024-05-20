С 1 января 2025 года банки и другие организации обязаны использовать российское ПО.

Переход к мониторингу Российским Центральным банком процессов импортозамещения запланирован на 27 мая. Так, регулятор начнёт следить за сроками выполнения перехода банков и НКО на отечественное ПО и технику согласно установлённым планам.

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Обязательность данного перехода предписана президентским указом, согласно которому, начиная с 1 января 2025 года, банки и другие организации с критически важной информационной инфраструктурой обязаны использовать российское ПО. ЦБ разработал контрольный список, включающий в себя банковские системы и ПО для дистанционного обслуживания клиентов, и требует квартальной отчётности.

Представитель банка Дом.РФ подчеркивает значимость мониторинга для оперативного решения возникающих проблем, предотвращая риски ухудшения качества и доступности банковских услуг.

ВТБ уже достиг порога в 70% независимости от иностранных технологий в прикладных системах, с 82% расходов на программное обеспечение, входящее в Единый реестр российского ПО. Дом.РФ также активно наращивает долю импортозамещения с 90% по 48 классам из 60 программного обеспечения. Газпромбанк интегрирует российские программные решения, в частности от "Базис", и планирует перевести 30 тыс. рабочих мест на отечественные системы виртуализации к 2025 году.

Однако, несмотря на активные шаги к импортозамещению, отраслевые игроки сталкиваются с трудностями, выраженными в письмах Ассоциации банков России в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Ассоциация выразила опасения, что до установленного срока и отечественные разработки не будут готовы к полномасштабной эксплуатации, а последствия неготовности придется нести банкам.