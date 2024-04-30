Станет актуально для смартфонов на базе Android 14 и более поздних.

Компания Google реализовала обновление для магазина приложений Google Play, благодаря которому пользователи Android-устройств теперь могут скачивать две программы одновременно. Это стало возможным в конце апреля 2024 года, что добавляет новый уровень удобства при установке приложений.

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Здесь нужно помнить о важном ограничении: возможность загрузки распространяется только на две программы — при попытке начать загрузку третьего приложения, она будет поставлена в очередь до завершения одной из текущих загрузок.

Владельцы устройств Pixel уже могут оценить преимущества этого обновления, и Google планирует поэтапное распространение новой «фичи» среди прочих Android-пользователей. Изменения станут заметны для тех, кто использует смартфоны с Android 14 и приложение Google Play Store версии v40.6.31.

Следует отметить, что данное новшество распространяется исключительно на первичную загрузку приложений. Процесс обновления уже установленных программ продолжает происходить поодиночке. Однако, предполагается, что скоро в Google Play может появиться функция одновременного обновления нескольких приложений, учитывая, что массовая установка новых программ чаще всего происходит только при первоначальной настройке устройства.