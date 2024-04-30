Последнюю попросту расформировали.

Google внесла значительные изменения в свою организационную структуру, сделав упор на ускорение прогресса в сфере искусственного интеллекта. В результате этих изменений, глава подразделения DeepMind получил расширенные полномочия, а ещё руководитель Android теперь будет отвечать и за развитие линейки смартфонов Pixel.

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Руководитель Google Сундар Пичаи объявил о перестройке в компании через письмо сотрудникам, акцентировав внимание на необходимости адаптации под потребности развития технологий ИИ. Пичаи убеждён, что слияние подразделений позволит упростить процессы принятия решений и ускорить деятельность в области инноваций.

Уже в прошлом году Google объединила своё подразделение Brain с DeepMind, требующим всё больше внимания для развития ИИ. Новая реорганизация предусматривает дальнейшее объединение всех групп исследователей в сфере ИИ с DeepMind, включая команды, ответственные за этику ИИ-сервисов. Как подчёркивает Business Insider, такие шаги обеспечат Демису Хассабису, главе DeepMind, более широкий контроль.

Google также объединяет два значительных продуктовых отдела — разработку устройств и услуг, включая Pixel и Fitbit, с подразделением, занимающимся разработкой Android и Chrome. Эти подразделения будут объединены в единый сектор Platforms and Devices под руководством Рика Остерло, который прежде возглавлял аппаратную часть бизнеса. Хироши Локхаймер, ранее управлявший Android и Chrome, продолжит трудиться в компании над другими проектами.

Помимо этого стало известно, что Google уволила свою команду Python, о чём рассказал Томас Воутерс, релиз-менеджер Python 3.12 и 3.13. Он поделился на HackerNews деталями деятельности команды, которая занималась поддержкой стабильной версии Python внутри Google, обеспечивала совместимость с монорепозиторием, работала над обновлением внешних пакетов, поддерживала интеграцию с C++, осуществляла автоматический рефакторинг кода и многое другое. Воутерс выразил искреннюю привязанность к своей работе и команде, подчеркнув, что это была лучшая его должность за всю карьеру, благодаря менеджерам, которые помогли ему поддерживать идеальный баланс между рабочими и личными моментами.