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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчиков антивируса Avast оштрафовали почти на $15 миллионов за торговлю данными пользователей
Avast Software окончательно ушла из России в начале 2024 года. Как видно, принципиальность у неё выборочная.

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Чешская компания Avast оштрафована на сумму $14,8 млн за распространение данных 100 млн пользователей. Чешский орган по защите личных данных ÚOOÚ наложил штраф после выявления нарушений регламента GDPR. В 2019 году Avast без разрешения пересылала персональные данные в Jumpshot, занимающуюся продажей аналитики интернет-поведения. В ведомстве ÚOOÚ обвинили Avast в использовании ненадёжных методов анонимизации, что повлекло потенциальную идентификацию пользователей.

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Avast, претендующая на лидерство в сфере защиты данных, по мнению регуляторов, не должна была передавать информацию клиентов. В ответ Avast выразила несогласие с решением ÚOOÚ и рассматривает возможность обжалования. Компания подчеркнула приверженность защите данных пользователей и улучшение практик конфиденциальности.

Ранее Avast уже пошла на урегулирование аналогичного спора с Федеральной торговой комиссией США, выплатив $16,5 млн. После прекращения деятельности Jumpshot компания обязалась не продавать данные для рекламных целей.

Напомним, в конце января текущего года стало известно, что чешская компания Avast Software решила полностью покинуть российский рынок, из-за чего на территории страны перестало работать программное обеспечение разработчика. Речь идёт об антивирусах Avast и AVG, а также фирменной утилите для оптимизации системы CCleaner. Таким образом, пользователям указанного программного обеспечения придётся перейти на альтернативные решения от конкурирующих фирм или искать (а оно вам надо?) обходные пути для обхода блокировки.

Более того, пользователям из России также был закрыт доступ к сайтам Avast и AVG. Российский avast.ru и вовсе отключили. Здесь следует понимать, что решение Avast Software уйти с российского рынка не является неожиданностью — о таком намерении компания-разработчик заявляла ещё в марте 2022 года.

#антивирусы #avast #avast software
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Программы Avast и CCleaner больше не работают в России и Беларуси
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