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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Программы Avast и CCleaner больше не работают в России и Беларуси
Мы будем скучать по продуктам Avast Software (нет).

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Чешская компания Avast Software решила полностью покинуть российский рынок, из-за чего на территории страны перестало работать программное обеспечение разработчика. Речь идёт об антивирусах Avast и AVG, а также фирменной утилите для оптимизации системы CCleaner. Таким образом, пользователям указанного программного обеспечения придётся перейти на альтернативные решения от конкурирующих фирм или искать (а оно вам надо?) обходные пути для обхода блокировки.

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Впервые о неработающих программных продуктах компании Avast Software пользователи стали сообщать ещё 29 января. Именно тогда в Сети появились сообщения о том, что мобильные и десктопные версии Avast перестали работать. Владельцев лицензий стало встречать сообщение следующего содержания: «К сожалению, этот продукт не поддерживается в вашем текущем местоположении», которое недвусмысленно даёт понять о принятом разработчиком решении уйти с рынка РФ.

Более того, пользователям из России также был закрыт доступ к сайтам Avast и AVG. Российский avast.ru и вовсе отключили. Здесь следует понимать, что решение Avast Software уйти с российского рынка не является неожиданностью — о таком намерении компания-разработчик заявляла ещё в марте 2022 года.

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Официальных комментариев от Avast Software ещё стоит дождаться, но на странице техподдержки появилась следующая информация: «В связи с регулированием экспорта из-за недавних событий мы не можем предоставлять наши услуги и поддержку пользователям в России и Беларуси. Если вы являетесь текущим пользователем и используете наши продукты, их некоторые функции могут не работать, или вы можете столкнуться с ошибками при использовании наших сервисов и программ. Приносим свои извинения за возможные неудобства и благодарим вас за то, что являетесь нашим клиентом».

#ccleaner #avast #avast software
2
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