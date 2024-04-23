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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Приложение картографического сервиса 2ГИС вновь доступно для скачивания в Google Play
Его изъяли из маркета в мае 2023-го.

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После временного отсутствия в магазине приложений Google Play, мобильное приложение популярного сервиса карт и навигации 2ГИС теперь снова доступно для пользователей Android-девайсов.

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Изъятие 2ГИС из Google Play произошло в мае 2023 года, после чего сервис отсутствовал на платформе, несмотря на то, что находился на ней на протяжении 12 лет и был установлен более чем на 100 миллионов устройств с солидным средним рейтингом в 4,7 при более 1,3 миллиона оценок от пользователей.

Согласно статистике, месячная аудитория 2ГИС составляет около 20 миллионов человек. Генеральный директор сервиса Денис Лукьянов выразил благодарность пользователям за их лояльность и поиски альтернативных способов установки приложения в период его отсутствия в Google Play. Он также подчеркнул, что возвращение приложения упрощает доступ к сервису для большого числа пользователей.

В приложение 2ГИС были интегрированы новые функциональные возможности: 3D-моделирование значимых объектов, развязок и зон отдыха, опция планирования пеших маршрутов в крупных помещениях, таких как аэропорты и торговые центр. Добавляем сюда усовершенствованный алгоритм прокладки пути и возможность делиться местоположением с друзьями или родственниками.

В январе 2024 года Google Play направил пользователям оповещения о том, что приложение 2ГИС является потенциально опасным, рекомендуя его деинсталляцию. Однако российский суд впоследствии постановил, что такое удаление было незаконным, обязав Google восстановить доступ к 2ГИС в России и странах СНГ.

#android #2гис
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