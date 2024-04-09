Простота и масштабируемость — ключ ко всему.

Облачная платформа Amazon Web Services (AWS) представила новый сервис Deadline Cloud, предназначенный для ускоренного рендеринга 2D- и 3D-материалов. Сервис позволяет клиентам минимизировать затраты по времени на создание и настройку рендер-ферм, сокращая этот процесс до нескольких минут.

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Главной задачей Deadline Cloud является облегчение работы с комплексной графикой и визуальными эффектами, для которых традиционно требуются мощные вычислительные системы. Deadline Cloud предлагает унифицированный интерфейс для создания и управления рендер-фермами, не требующий от клиента настройки сложной бэкенд-инфраструктуры.

Сервис поддерживает гибкий принцип работы, позволяя задействовать от единиц до тысяч вычислительных инстансов в зависимости от сложности рендеринга. Система позволяет интегрироваться с другими популярными платформами, такими как Autodesk Arnold, Autodesk Maya, Foundry Nuke и SideFX Houdini.

Управление финансами в новом сервисе AWS максимально прозрачно: платить необходимо только за используемые ресурсы и только тогда, когда они действительно нужны. Благодаря этому принципу минимизируется риск чрезмерных расходов. В Deadline Cloud реализованы функции управления бюджетом, которые помогут пользователю оценить стоимость использования сервиса для каждого конкретного проекта.