Это должно «стимулировать развитие отрасли и повысить её эффективность».

Министерство цифрового развития Российской Федерации рассматривает возможность установления требований к государственным компаниям о переходе на использование облачных вычислений и услуг коммерческих центров обработки данных.

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Предполагается, что доля использования облачных сервисов будет определена в рамках общих затрат на информационно-технологическую инфраструктуру организаций. В настоящее время обсуждение проводится в контексте подготовки национального проекта «Экономика данных».

Заместитель министра Евгений Филатов указывает, что конкретные показатели использования облачных решений будут установлены позднее. Имеется в виду, что переход на облачные сервисы не предполагает миграцию всех критически важных функций. Процесс может начаться с менее существенных сервисов, тогда как коммерческие компании уже практикуют такие изменения и получают от этого определённую выгоду. Такой подход способствует экономии средств и устраняет необходимость в самостоятельных приобретениях дорогостоящего оборудования.

Дополнительно предстоит внести изменения в законодательство, включая определение «облачные сервисы» в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также уточнение концепции владельца информационной системы в контексте облачных технологий.

Ожидается, что перевод данных в облако сократит затраты и улучшит надежность хранения информации, однако существующие вопросы безопасности требуют дополнительной проработки и изменений в законодательстве.