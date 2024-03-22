Первым таким устройством должен стать Samsung Galaxy Tab Active5.

В ответ на меняющиеся требования рынка к долговременной поддержке устройств, Samsung анонсировала изменения в политике обновления своих продуктов. По информации, распространённой ресурсом SamMobile, корпоративный планшет Samsung Galaxy Tab Active5 стал первым в своем классе с восьмилетним горизонтом поддержки ПО. Это нововведение будет касаться продукции, выпущенной начиная с 2024 года.

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Нужно понимать, что программа расширенного срока службы приложений и обеспечения безопасности не затронет потребительские версии устройств – для них пятилетний цикл останется неизменным, показывая расслоение стратегий поддержки между корпоративным и розничным сегментами.

Пока что планы компании касаются исключительно планшетов для бизнес-сегмента, такие устройства как смартфон Galaxy Xcover7 и ожидаемый Galaxy S24 продолжат функционировать в рамках традиционной политики обновлений в течение семи лет. Это подчеркивает акцент Samsung на раздельное обновление линеек продуктов для корпоративных клиентов и индивидуальных потребителей.

Сообщение о продлении периода обновлений до восьми лет затрагивает только новейшие модели планшетов и указывает на вероятность аналогичной поддержки для будущих продуктов компании. Решение об улучшении сервисной политики отражает стремление Samsung обеспечить своим бизнес-клиентам надёжную и долгосрочную работу их устройств, поддерживать их конкурентоспособность и безопасность на протяжении восьми лет эксплуатации.