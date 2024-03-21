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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
AMD представила FSR 3.1: меньше артефактов и эффекта «гостинга», повышенная стабильность картинки в статике и динамике
Первой игрой с поддержкой новой версии апскейлинга станет Ratchet & Clank: Rift Apart.

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Компания AMD анонсировала новую редакцию своей технологии апскейлинга FSR 3.1 — анонс состоялся в рамках выступления на выставке GDC 2024. Ключевое изменение новой версии — повышенная стабильность картинки в статике и во время движения, а также снижение эффекта «гостинга» вкупе с лучшим сохранением мелких деталей.

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AMD уверяет, что технология генерации кадров в FSR3 сможет работать отдельно от апскейлинга AMD — это позволит использовать её в связке с другими подобными технологиями. Уже сейчас известно, что приключенческий экшен Ratchet & Clank: Rift Apart станет первой игрой с поддержкой FSR 3.1. В моменнт анонса AMD показала работу новой технологии на примере этого продукта: в отличие от FSR 2.2, новая редакция позволила добиться почти полного устранения «гостинга».

Производитель также напомнил, что для наилучшего качества технологию генерации кадров из FSR 3 лучше всего использовать тогда, когда система без него может выдавать хотя бы 60 кадров/с. Мы до сих пор ждём появления FSR 3 ещё как минимум в 21 игре, среди которых будут: Cyberpunk 2077, Dragon’s Dogma 2, Crimson Desert, Ghost of Tsushima и Space Marine 2.

#amd #fsr 3.1
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