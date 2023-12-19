В шорт-лист также попали «база», «имба» и GPT («джипити»).

Сотрудники сервиса «Грамота» (с недавних пор он перестал называться «Грамота.ru», подробности в нашей прошлой заметке) подвели итоги акции «Слово года». Специалисты решили присоединиться к этому тренду, поставив перед собой задачу «зафиксировать и проанализировать процессы», которые происходили в течение года в русской лексике. Выбор слова 2023 года был сделан на основании анализа данных, частотности запросов и оценки экспертов.

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Итак, в мягком рейтинговом голосовании «нейросеть» стало словом года по версии «Грамоты», набрав 75 % голосов экспертов. Ближайшими конкурентами слова по описанным выше критериям стали также слова «джипити»/GPT (58 %), «база» (43 %) и «возвращенцы» (41%); планку в 20 % преодолели слова «промпт»/промт и «имба».

Сотрудники сервиса «Грамота» пояснили, что слово «нейросеть» получило широкое распространение и часто употребляется в текстах. По данным информационного агентства «Интегрум», в этом году наблюдается существенный рост употребления данного слова. Но при этом оно до сих пор не вошло в основные нормативные словари и только недавно (в сентябре 2023-го) было добавлено в орфографический академический электронный ресурс «Академос».

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«Анализ контекстов показывает, что употребления слова нейросеть соотносятся с той стороной искусственного интеллекта, которая обращена к людям и взаимодействует с ними, решая их задачи. Нейросеть в бытовом, нетерминологическом смысле воспринимается говорящими как своего рода живое существо, которое можно учить, тренировать, с которым можно вступать в коммуникацию. Этим она отличается от ИИ как такового, который остается в массовом сознании сложной, непостижимой, непредсказуемой, а иногда и опасной технологией», — подробнее рассказывают о самом популярном слове 2023 года сотрудники сервиса «Грамота».