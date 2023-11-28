ИИ-функции, поддержка новых языков и многое другое.

Команда поддержки популярного портала «Грамота.ру» сообщило о проведении масштабного ребрендинга и редизайна сайта. Обновлённый сайт обзавёлся также ИИ-функциями, которые упрощают работу экспертов и всех кто пишет тексты.

реклама

Так, главный редактор «Грамота.ру» Ксения Киселёва сообщила, что в 2023 году порталу исполнилось 23 года. Представленный сейчас масштабный ребрендинг и редизайн как раз и посвящён этой дате, но у пользователей пока останется возможность переключиться на старую версию сайта.

Обновлённая «Грамота» лишилась приставки «.ru» в названии, поскольку команда собирается создавать разделы текстов на языках народов России и даже разработать для них словари. Ксения Киселёва также рассказала, что сейчас «особенно важно использовать современные технологии и возможности». Логичный шаг в этом направлении — добавление ИИ-функций для умного поиска по уже имеющимся материалам и генератор шаблонов ответов для экспертов. По задумке, это должно помочь лингвистам тратить меньше времени на технические детали и быстрее помогать пользователям.

Наконец, в будущем команда «Грамоты» намерена разработать ИИ-ассистента, который станет исправлять ошибки, а также предлагать варианты формулировок, указывать на недостатки и даже помогать писать тексты в заданном стиле. Нейросети в будущем могут использоваться для создания словарей, учебных пособий и обучающих программ.

«Грамота.ру» — это старейший интернет-портал, посвящённый русскому языку. Он имеет службу проверки правописания слов с помощью поиска по нескольким академическим словарям, первый из которых — Русский орфографический словарь Российской академии наук под редакцией доктора филологических наук профессора В. В. Лопатина. На данном ресурсе публикуются информационно-справочные материалы и даются онлайн-консультации.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Сервис функционирует при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати). На сайте доступны словари и другая информация, связанная с русским языком. Особую ценность также представляет справочное бюро, отвечающее на вопросы пользователей.