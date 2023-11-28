Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Минцифры потратит на развитие кибербезопасности в России около 25,2 миллиардов рублей до 2030 года
Это один из постулатов нацпроекта «Экономика данных».

реклама

Минцифры планирует потратить на развитие кибербезопасности в России около 25,2 миллиардов рублей до 2030 года — об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на материалы нацпроекта «Экономика данных». В самом ведомстве уверены, что это позволит заменить зарубежные программные решения и повысить эффективность действующих систем.

реклама

Если мы говорим про действующие системы в области кибербезопасности, то речь идёт о сервисах «Мультисканер», «Антифишинг», «Антифрод» и других, а также защите государственных информационных систем (ГИС). Участники рынка, впрочем, считают, что запланированные вложения являются завышенными, особым образом подчёркивая, что «результат при этом далеко не гарантирован».

Так, 7,1 миллиарда пойдут на развитие новой системы противодействия компьютерным атакам «Мультисканер» на базе ГосСОПКА (госсистема обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак). Ещё 3,7 миллиарда будут потрачены на развитие госсистем «Антифрод» (противодействие мошенническим звонкам, Роскомнадзор) и «Антифишинг» (блокировка мошеннических сайтов, Минцифры). Ещё 2,4 миллиарда рублей должны быть потрачены на внешнюю оценку защищённости ключевых ГИС (государственных информационных систем), а оставшиеся 12 миллиардов рублей будут выделены на системы обеспечения кибербезопасности (криптография, средства защиты).

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Напомним, реализация нацпроекта «Экономика данных» предполагает, что к 2030 году все иностранные средства защиты будут заменены российскими аналогами.

#минцифры #российское по
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Правительство РФ планирует выделить около 67 миллиардов рублей на закупку планшетов для работников бюджетных сфер
Портал «Грамота.ру» объявил о завершении масштабного ребрендинга
«Яндекс» начал принимать заявки на гранты для проектов с открытым исходным кодом в рамках инициативы Yandex Open Source
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
313
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
27
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
1
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
2
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
9
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
13
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
16
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
33
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
1
МО показало кадры уничтожения беспилотных катеров ВСУ самолетами Су-30СМ и Су-24 Черноморского флота
1

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
20:39
Рыночная экономика же, не? Или это работает только когда деньги текут к правильным людям? А когда к неправильным, включается план и госрегулирование похлеще СССР?
Французские производители сахара требует принять меры против украинской продукции
Джон Коннор
20:36
конкретно у 3060ти проблема не только в чипах, а в неграмотной инженерии, когда питание карты проходит возле чипов памяти и перегревает их. Эта же память не горела на других картах. Просто нвидиа крив...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Vahabit
20:36
Так если вы не видите разницу между 40 и 140 это не значит что все такие. В онлайн шутерах разница между 140 и 300 есть именно в задержке кадра быстрее отрабатывается кадр в районе 2мс и конечный уже ...
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
Anton Пыль
20:29
Мечтай)) А если у людей руки из жопы и они не могут нормально разъем питания соединить, то это проблемы пользователей) Моя 4090 работает без каких-либо проблем)
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Джон Коннор
20:28
Память горит как раз на нвидиях
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Иван Горыныч
20:27
Ты опять про этот Ростов за два дня?😂
Новейший БТР российской армии БТ-3Ф способен уничтожить танки Leopard 2, Abrams и Challenger 2
ЧatoБoт
20:24
В Запорожской области была задержана украинская диверсантка в момент минирования военной машины.Бандеровский ждун заложила под кабину грузовика СВУ под руководством украинских спецслужб. При попытке п...
В Берлине более десяти тысяч человек собрались на акцию против поставок оружия Украине
Дмитрий Зяблов
20:22
Горлыныч ты собрал свою чубатую бабку воевать под Авдеевку?
В Берлине более десяти тысяч человек собрались на акцию против поставок оружия Украине
Дмитрий Зяблов
20:18
Тем временем сикель с горлынычем продолжают шпилить друг друга в дупу.
В Берлине более десяти тысяч человек собрались на акцию против поставок оружия Украине
ЧatoБoт
20:18
Ролик о новой модификации барражирующего боеприпаса «Герань-2». https://t.me/imperialherald/11592 Но скакуасам явно не понравится.
Путин заявил, что Россия сражается за свободу всего мира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем