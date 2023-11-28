Это один из постулатов нацпроекта «Экономика данных».

Минцифры планирует потратить на развитие кибербезопасности в России около 25,2 миллиардов рублей до 2030 года — об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на материалы нацпроекта «Экономика данных». В самом ведомстве уверены, что это позволит заменить зарубежные программные решения и повысить эффективность действующих систем.

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Если мы говорим про действующие системы в области кибербезопасности, то речь идёт о сервисах «Мультисканер», «Антифишинг», «Антифрод» и других, а также защите государственных информационных систем (ГИС). Участники рынка, впрочем, считают, что запланированные вложения являются завышенными, особым образом подчёркивая, что «результат при этом далеко не гарантирован».

Так, 7,1 миллиарда пойдут на развитие новой системы противодействия компьютерным атакам «Мультисканер» на базе ГосСОПКА (госсистема обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак). Ещё 3,7 миллиарда будут потрачены на развитие госсистем «Антифрод» (противодействие мошенническим звонкам, Роскомнадзор) и «Антифишинг» (блокировка мошеннических сайтов, Минцифры). Ещё 2,4 миллиарда рублей должны быть потрачены на внешнюю оценку защищённости ключевых ГИС (государственных информационных систем), а оставшиеся 12 миллиардов рублей будут выделены на системы обеспечения кибербезопасности (криптография, средства защиты).

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Напомним, реализация нацпроекта «Экономика данных» предполагает, что к 2030 году все иностранные средства защиты будут заменены российскими аналогами.