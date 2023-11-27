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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
FFmpeg обзавёлся поддержкой AV1 на базе API Vulkan
Речь о текущей версии 6.1, седьмое поколение представят в феврале.

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FFmpeg, набор свободных библиотек с открытым исходным кодом, которые позволяют записывать, конвертировать и передавать цифровые аудио- и видеозаписи в различных форматах, получил серьёзное обновление, был обновлён до версии 6. Апдейт можно считать знаковым, что подтверждается в подробном описании релиза.

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Будучи ключевым инструментом, используемым в большинстве сервисов потокового видео, набор библиотек в своей шестой итерации обзавёлся поддержкой многопоточного аппаратного ускорения видеокодирования для форматов H.264, HEVC и AV1 с помощью API Vulkan. Команда поддержки FFmpeg, к слову, уже озадачила себя созданием версии 7.0, которая должна выйти в феврале следующего года.

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Что касается FFmpeg 6.0, то она может похвастаться оптимизацией поддержки текущих форматов и внедрённых методов для повышения производительности с попутным снижением нагрузки на процессор.

#vulkan #кодеки #библиотеки
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