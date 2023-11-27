Пользователям Android пока можно не ждать возвращения ситуации с отзывом ПО в 2020 году.

Разработчики из группы Documentary Fund обновили проект LibreOffice Viewer до версии 7.6.3 и сообщила о перезапуске офисного приложения для Android. Последнее уже можно скачать в Google Play.

реклама

Напомним, LibreOffice Viewer — это «облегчённая» версия LibreOffice для смартфонов и планшетов под управлением Android. Программный продукт используют для просмотра открытых форматов документов (.odt, .ods, .odp) и Microsoft Office (.docx, .xlsx, .pptx). Приложение использует ту же технологию, что и настольная версия LibreOffice для Windows, macOS и Linux. LibreOffice Viewer может предложить экспериментальные функции редактирования, которые доступны для активизации через настройки.

Группа Documentary Fund — это добровольный проект, который занимается разработкой программного обеспечения с открытым исходным кодом. Утилита LibreOffice Viewer была доступна в Google Play и ранее, но из-за отсутствия должной поддержки её отозвали в 2020 году. С того момента авторы смогли внести в софт свыше двухсот улучшений, направленных на повышение стабильности и удобства пользования.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Уже в 2023 году LibreOffice Viewer был обновлён до последней версии в F-Droid. После перезапуска приложения в Google Play сервис стал пользоваться популярностью у пользователей Android.