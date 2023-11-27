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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Утилита LibreOffice Viewer получила крупное обновление и вернулась в Google Play
Пользователям Android пока можно не ждать возвращения ситуации с отзывом ПО в 2020 году.

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Разработчики из группы Documentary Fund обновили проект LibreOffice Viewer до версии 7.6.3 и сообщила о перезапуске офисного приложения для Android. Последнее уже можно скачать в Google Play.

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Напомним, LibreOffice Viewer — это «облегчённая» версия LibreOffice для смартфонов и планшетов под управлением Android. Программный продукт используют для просмотра открытых форматов документов (.odt, .ods, .odp) и Microsoft Office (.docx, .xlsx, .pptx). Приложение использует ту же технологию, что и настольная версия LibreOffice для Windows, macOS и Linux. LibreOffice Viewer может предложить экспериментальные функции редактирования, которые доступны для активизации через настройки.

Группа Documentary Fund — это добровольный проект, который занимается разработкой программного обеспечения с открытым исходным кодом. Утилита LibreOffice Viewer была доступна в Google Play и ранее, но из-за отсутствия должной поддержки её отозвали в 2020 году. С того момента авторы смогли внести в софт свыше двухсот улучшений, направленных на повышение стабильности и удобства пользования.

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Уже в 2023 году LibreOffice Viewer был обновлён до последней версии в F-Droid. После перезапуска приложения в Google Play сервис стал пользоваться популярностью у пользователей Android.

#android #documentary fund #libreoffice viewer
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