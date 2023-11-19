Нейросети — это глобальный тренд.

Разработчики игрового движка Unity, ещё не успевшие толком оправиться после скандала с изменением системы монетизации, провели на уходящей неделе специализированное мероприятие Unite. В рамках ивента был анонсирован запуск следующей версии технологии.

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Unity 6 должен будет выйти в будущем году, он порадует своих пользователей не только улучшенной производительностью, но также расширенным набором ИИ-инструментов Muse. Последние должны облегчить жизнь разработчикам, избавив их от рутинных операций.

Сначала создатели Unity запустят три ИИ-инструмента Unity Muse, которые станут доступны разработчикам. Речь идёт о Muse Chat для поиска ресурсов в Unity, а также Muse Sprite для генерации 2D-спрайтов, а также Muse Texture для создания текстур для двухмерных и трёхмерных проектов.

В самой Unity подчеркнули, что в работе находятся другие инструменты на базе ИИ, среди которых есть Muse Sketch, Muse Behavior и Muse Animate. Руководство компании, которая занимается продвижением и развитием игрового движка, подчёркивает, что все ИИ-инструменты компании обучаются исключительно на базе лицензированных данных Unity. То есть, проблем с авторскими правами не будет ни у клиентов Unity, ни у создателей ИИ-инструментов.

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Добавляют в свою среду разработки ИИ-инструменты можно будет на добровольной основе. Если разработчики презирают любые ассистенты с нейросетями — это их выбор, никто в Unity переубеждать их не собирается.