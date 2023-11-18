Год назад было 7 миллионов. Теперь 22 миллиона.

После того как Apple и Google были вынуждены исполнять незаконные антироссийские санкции, то приложения попавших под них российских банков, предприятий и прочих «провинившихся» поставщиков услуг исчезли из AppStore (iOS) и Google Play (Android) соответственно. Решать проблему пришлось в экстренном порядке, благодаря чему в России появились сразу несколько отечественных «маркетплейсов», формально основным из которых стал RuStore.

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Магазин приложений быстро стал набирать популярность: уже в ноябре прошлого года его аудитория превысила семь миллионов. Ну а сегодня, спустя ровно год, этот показатель увеличился более чем втрое — до 22,5 миллионов пользователей. По крайней мере, такой статистикой, ссылаясь на сведения Mediascope, поделился вице-президент RuStore по развитию Иван Мыздриков.

Суммарное количество загрузок приложений в RuStore преодолело отметку в 56 миллионов, а в общей сложности в магазине доступны свыше двадцати тысяч различных приложений. Как и следовало ожидать, наиболее популярной категорией среди загрузок являются финансы — на их долю приходится 36 % всех скачиваемых приложений. Затем идут различные «полезные инструменты» с 13 % загрузок, игры с 10 %, приложения для покупок и различные развлекательные приложения.

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Отметим, что RuStore доступен только для Android-устройств, поскольку мобильная техника Apple не допускает установку приложений иными способами кроме как через AppStore. Но скоро и эта проблема будет решена: в Евросоюзе намерены обязать Apple разрешить устанавливать приложения на свою технику из других источников. Ну а за Евросоюзом последуют и другие. И Apple придётся подчиниться, иначе будут потеряны рынки.