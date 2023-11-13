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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Минцифры запустит на «Госуслугах» возможность оформления электронного студенческого билета и «зачётки» — пока в экспериментальном режиме
Давно пора было.

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Минцифры заявило, что до конца 2024 года будет запущен экспериментальный проект на «Госуслугах», предполагающий ввод электронных студенческих билетом и зачётных книжек в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

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В самом ведомстве пояснили, что электронные версии документов не отменят бумажные, но ими, по замыслу, будет удобнее пользоваться для доступа к нужным онлайн-сервисам и услугам. Электронную «зачётку» и студенческий билет смогут оформить студенты программ бакалавриата и магистратуры. Опция также доступна ординаторам и аспирантам российских вузов.

После получения электронных документов учащиеся смогут предъявлять их на экране своего смартфона для оформления билетов со скидкой на поезда дальнего следования, электропоезда, городского транспорта и, разумеется, в момент прохода на территорию университета.

В заявлении «Минцифры» отдельно прописано, что с помощью упомянутых электронных документов студенты и аспиранты также смогут посетить концерты, музеи и другие культурные мероприятия, где предусматриваются скидки студентам. Наконец, с помощью электронного студенческого билета учащийся сможет в любое время отслеживать свою успеваемость.

Минцифры намерено начать проведение эксперимента с электронными студенческими билетам и зачётными книжками в период с 20 ноября 2023 года до конца 2024 года. По ходу данного мероприятия сотрудники ведомства на сервисе «Госуслуги» должны будут провести нужные операции между федеральными информационными системами ФИС ГИА и ЕСИА.

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Именно данные из ФИС ГИА и загрузки изображения лица обучающегося из личного кабинета пользователя на «Госуслугах» обеспечат базу для оформления нужных электронных документов.

#минцифры #российское по #госуслуги
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