Определять угрозу будет экспертная комиссия.

В России намерены блокировать конкретные сервисы VPN, которые будут определяться экспертной комиссией как угроза функционирования интернета. Российские СМИ сообщают, что получили соответствующий ответ Минцифры на обращение фракции «Новые люди».

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В ответе ведомства говорится следующее: «На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачёв («Новые люди») ранее направлял обращение в правительство, пояснив, что «обеспокоен позицией, при которой мы просто констатируем, что будут блокироваться все сервисы VPN, не исполняющие российское законодательство, а затем, по сути, блокируем всё».

Антон Ткачёв также отметил, что запрет использования VPN, с одной стороны, соответствует национальному законодательству, а с другой «фактически поддерживает санкционное давление на россиян».

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Зампред комитета Госдумы напоминает, что VPN-сервисы в определённых ситуациях нужны для бесперебойной работы бытовой техники, в том числе китайского производства. По мнению чиновника, создание российских сервисов схожего назначения не решит проблему, потому что владельцы ресурсов «закроют их от провайдеров».