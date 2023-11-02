На то есть несколько причин.

Минцифры собирается отказаться от практики прямой выдачи грантов разработчикам программного обеспечения на проекты в области импортозамещения. Глава ведомства Максут Шадаев пояснил, что данное решение обусловлено нехваткой экспертизы и детального понимания разработок.

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Отдельные российские СМИ уточняют, что после аудита принятых решений о выдаче грантов в 2022-23 годах министерство намерено перейти к поддержке разработчиков либо с помощью льготных кредитов, либо через стимулирование спроса.

Напомним, в июле 2023 года после задержания замглавы Минцифры Макима Паршина по подозрению в получении взятки министерство заявило о приостановке выдачи подобных грантов. Тогда же был анонсирован аудит решений по их выдаче в 2022-2023 годах вкупе с намерением «отменить проекты, по которым есть сомнения в 100-процентной чистоте».

Также Шадаев пояснил, что сейчас анонсированный ранее аудит находится в завершающей стадии. Он по этому поводу заявил следующее: «Пока рабочая гипотеза по итогам проверки выглядит так: мы останемся в сегменте „посева“ и финансирования MVP (минимально жизнеспособного продукта), и… точно будем помогать крупным корпоративным заказчикам разрабатывать и внедрять у себя российские наработанные решения, которые будут менять зрелые зарубежные продукты».

В октябре 2023 года на заседании комитета Госдумы по информполитике глава Минцифры сообщал о планах сокращения программы по грантам на 2024 год вдвое — то есть, с 5 млрд до 2,4 млрд рублей. Эксперты считают, что этого будет достаточно лишь для обеспечения уже принятых обязательств.

Программу субсидирования льготных кредитов, в свою очередь, предполагалось увеличить на 3,3 млрд рублей, но с учётом роста ставок и этих денег недостаточно, чтобы компенсировать разницу ставок по уже выданным кредитам.

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Стоит отметить, что Минцифры весь 2023 год ориентировало разработчиков программного обеспечения на получение госфинансирования через заказчиков, поскольку это наиболее рыночный механизм, подтверждающий востребованность разработок, утверждает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. По его мнению, планы у большинства IT-компаний не поменяются.