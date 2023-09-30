С 15 августа запущен пилот.

Росбанк рассказал, что за два года на внедрение цифрового рубля, про который мы уже писали в прошлой заметке, было потрачено свыше 150 миллионов рублей. Данная информация была опубликована в презентации директора по изменениям, инновациям и управлению данными банка Ольги Маховой в рамках международного банковского форума Ассоциации банков России (АБР).

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Госпожа Махова в разговоре с журналистами в рамках форума рассказала, что при внедрении цифрового рубля самые большие затраты были на информационную безопасность, а также на построение шлюза между банком и ЦБ. Именно поэтому стоимость получилась такой высокой.

Директор по изменениям, инновациям и управлению данными Росбанка рассказала кое-что о принципах построения системы транзакций цифрового рубля. Каждая операция подписывается электронной цифровой подписью, поэтому здесь требуется «в принципе другая инфраструктура информационной безопасности». Организовать подобные процессы в техническом плане «очень непросто», ведь это требует существенной перестройки процессов как внутри систем банка, так и внутри мобильного приложения банка. Рассказывая о том, куда были потрачены 150 миллионов рублей, Ольга Махова уточнила, что значительные средства ушли на оплату узкоспециализированных специалистов, которые «разбираются в этих технологиях».

Пилот по использованию цифрового рубля на реальных операциях в 11 городах (ЦБ не называет их) был запущен Банком России с 15 августа текущего года. Участие в мероприятии принимает около 600 граждан и 30 торговых точек. Сейчас организаторы и участники тестируют открытие цифровых кошельков банкам и их клиентам, а также функции перевода между клиентами и оплаты в торговых точках с использованием цифрового рубля по QR-коду.

Напомним, разработка цифрового рубля была начата Банком России ещё в 2020 г., а с 1 августа 2023 г. заработал закон о его официальном внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наряду с наличными и безналичными. ЦБ является оператором платформы цифрового рубля. Банки станут её участниками. С помощью приложений банков граждане смогут открывать цифровые кошельки, но храниться они будут на платформе ЦБ. У Банка России будет возможность самостоятельно открывать, приостанавливать и закрывать цифровые счета, проводить операции с цифровым рублем на платформе, контролировать соблюдение её правил и отвечать за сохранность новой формы национальной валюты.

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Цифровым рублём смогут пользоваться граждане и бизнес только в 2025 году — причём, исключительно по собственной воле, никто его навязывать не будет.