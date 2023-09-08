Эта интеграция давно напрашивалась.

До конца текущего года компания VK намерена адаптировать российский магазин приложений RuStore для мобильной операционной системы «Аврора» — об этом сообщило сразу несколько источников, знакомых с «внутренней кухней» холдинга. После запуска маркеплейса на данной ОС разработчики пользовательских приложений обязаны будут адаптировать свои решения под «Аврору» самостоятельно — так говорит источник в VK.

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Представитель «Открытой мобильной платформы» (ОМП) в беседе с журналистами заявил следующее: «Продуктовые и инженерные команды ОМП и VK уже ведут активную совместную работу, обеспечивая интеграцию RuStore и операционной системы “Аврора”».

Здесь стоит напомнить, что изначально у ОС «Аврора» был собственный магазин приложений «Аврора маркет», но компания сознательно не планирует его развивать. В начале июня на отраслевой конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов признался, что у создателей российской ОС нет амбиций по запуску собственных картографического или облачного сервисов.

По мнению Кирилла Меньшова, наличие настолько удобного магазина RuStore с продвинутыми механиками монетизации должно придать «неоценимый импульс» появлению нужных приложений в национальной мобильной экосистеме.

Напомним, RuStore был запущен в мае 2022 года, его разработкой занималась компания VK совместно с другими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. 29 августа текущего года глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому RuStore должен быть в обязательном порядке предустановлен на всех мобильных устройствах, которые будут продаваться в России.