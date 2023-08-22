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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
NVIDIA представила DLSS 3.5 и показала его работу в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Трассировка лучей была улучшена.

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Компания NVIDIA представила улучшенную версию технологии суперсэмплинга — DLSS 3.5. Новая версия получила функцию реконструкции рейтрейсинга (RR), которая призвана улучшить качество картинки с активированной трассировкой лучей. NVIDIA уже объявила, что DLSS 3.5 станет доступна осенью на всех видеокартах, которые поддерживают «лучи».

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Производитель видеокарт также рассказал, что для обучения RR было задействовано в пять раз больше информации, чем при DLSS 3. Новая функция также в состоянии использовать дополнительные данные из игры и от движка, а также распознавать самые разные эффекты трассировки лучей и многое другое.

NVIDIA рассказала, что DLSS 3.5 будет доступна в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty уже на релизе. Даже поддержку данной технологии получат Portal with RTX и Alan Wake II. Причём, оценить старания поляков и сотрудников NVIDIA можно уже сейчас: ролик с демонстрацией работы DLSS 3.5 уже доступен для просмотра.

#nvidia #cyberpunk 2077 #dlss #phantom liberty
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