Версия для iOS постигла та же участь ещё в марте.

Сегодня, 1 августа, в Сети появилась информация о том, что приложение «Тинькофф банка» пропала из магазина приложений Google Play. Эта неприятность случилась после введения новых санкций от США и Канады 20 июля.

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В банке подтвердили факт исчезновения и отметили, что все скачанные приложения продолжат работать, а сотрудники «Тинькофф» помогут новым клиентам настроить доступ к ним. Также в Telegram-канале «Тинькофф» напомнили, что мобильное приложение можно обновлять через онлайн-магазины RuStore, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery, а также прямо со страницы на сайте банка.

Любопытно, что пока приложения «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл» ещё доступны в Google Play. Аналитики убеждены, что их удаление из магазина — это вопрос времени.

Напомним, приложения «Тинькофф» для iOS были удалены из App Store ещё в марте текущего года.