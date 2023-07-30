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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск решительно борется с наследием Twitter на страницах своей социальной сети X
Одним логотипом дело не ограничилось.

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Уходящая неделя может запомниться любителям зарубежных социальных сетей решительными мерами, которые Илон Маск (Elon Musk) предпринимал в направлении реформирования социальной сети X, которая в октябре прошлого года была куплена им за $44 млрд под историческим названием Twitter. Начав со смены логотипа, на уходящей неделе Маск немного поэкспериментировал с его начертанием, а в конце недели светящаяся литера «X» украсила крышу штаб-квартиры в Сан-Франциско, чем вызвала интерес проверяющих из муниципалитета на предмет безопасности конструкции.

Как сообщает The Verge, в конце недели на короткое время обозначение кнопки «tweet» в указанной социальной сети сменилось на «post». Это указывает на готовность Илона Маска полностью искоренить наследие Twitter в рамках ребрендинга. Соответствующий глагол в английским языке наверняка тоже будет постепенно выведен из оборота, поскольку исторически он подразумевал отправку коротких сообщений на страницы социальной сети Twitter, но с тех пор банально многое изменилось, чтобы цепляться за это слово.

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Источник изображения: The Verge

В конце недели Маск также поведал, что по итогам июля количество активных пользователей X превысило 541 млн человек, и это является рекордной величиной с начала текущего года. Как известно, у конкурирующей платформы Threads Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) дела в этом отношении пока идут не столь успешно.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter #социальные сети
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