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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Магазин приложений Play Store отныне адаптирован для устройств с большими экранами
Множество мелких «фишек».

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Компания Google представила обновление Play Store для больших экранов, которое было впервые анонсировано на конференции Google I/O чуть ранее в текущем году. Новый интерфейс магазина предназначен для использования на планшетах, складных устройств и Chromebook.

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Среди основных «фишек» нового обновления для Play Store стоит отметить следующее:

  • разработчики теперь могут более детально описывать и показывать возможности своих приложений. Для этого в верхней части страницы появится баннер с видеороликом высокого качества, а описание и другие подробности будут организованы в виде колонок, чтобы выгоднее использовать свободное пространство;
  • система рейтинга станет учитывать то, насколько приложение адаптировано для больших экранов. Такие программы, по задумке Google, будут чаще рекомендоваться пользователям и попадать во всевозможные подборки;
  • навигационная панель на устройствах с большим экраном отображается в левой части экрана. У пользователей планшетов и складных устройств появилась возможность быстрее дотягиваться до элементов управления пальцами;
  • на складных устройствах можно одновременно просматривать результаты поиска и страницу приложения на двух половинках дисплея. Так, считают в Google, можно сравнивать несколько приложений между собой.

Google собирается внедрять обновлённый дизайн Play Store для устройств с большим экраном в течение следующих нескольких недель. Помимо этого, компания дала понять, что представленный апдейт — лишь первый шаг в сторону полномасштабного улучшения фирменного магазина приложений.

#android #google #play store
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