Просто время пришло. А ещё доля активных устройств ничтожно мала.

В официальном блоге операционной системы Android компания Google опубликовала анонс, напрямую затрагивающий дальнейшую судьбу Android 4.4 KitKat. Вышедшая в 2013 году редакция Android 4.4 (API Level 19 и 20) перестанет поддерживаться Google Play Services, начиная с версии 23.30.99.

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Причина для отказа дальнейшей поддержки Android 4.4 KitKat довольно банальная — ничтожная малая популярность. Доля активных в Google Play устройств на этой версии операционной системы снизилась до значений менее 1 % в июле 2023 года. По официальной информации от Google, доля Android 4.4 составляет 0,5 % по состоянию на 30 мая 2023 года. За всеми подробностями по долям разных версий ОС в общей экосистеме Android можно обратиться к специальной инфографике, представленной ниже.

Аналитики считают, что Google стоить заняться подобными избавлениями от старого и неактуального и в среде Android Jetpack. Там, например, часть библиотек до сих пор поддерживает Android 4.0, который вышел в 2011 году.