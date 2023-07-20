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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Количество вакансий разработчиков игр в России сократилось на 40 %
Есть и другие проблемы.

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В первом полугодии 2023-го в РФ количество вакансий разработчиков игр сократилось на 40 %. Об этом сообщают Российские СМИ со ссылкой на подсчёты сервиса hh.ru. Причём, количество вакансий от иностранных компаний даже немного увеличилось, но на общую картину это влияет слабо.

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Так, по состоянию на середину 2023 года количество вакансий разработчиков игр составило 4,3 тысяч единиц. Из них 3,1 тысячи опубликовали российские компании, а 1,2 тысячи — международные. Из анализа рынка труда IT-отрасли России следует, что «наиболее напряжённая» ситуация сейчас происходит с вакансиями геймдизайнеров: на одно объявление приходится более 46 резюме.

В отчёте также идёт речь о том, что ситуация ещё стабилизируется после ухода многих зарубежных компаний из России в 2022 году. Такого мнения также придерживается руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. Он убеждён, что на восстановление отрасли уйдёт несколько лет при условии, что государство предоставит всю необходимую помощь.

В свою очередь, эксперты убеждены, что сокращение количества вакансий связано с проблемами в финансировании и отсутствием контента должного уровня. После ухода крупных компаний освободившаяся ниша ничем пока не занята.

Ещё в отчёте идёт речь о том, что многие высококлассные специалисты после событий прошлого года ушли в международные студии, из-за чего наблюдается их дефицит в студиях уже российских.

#игры #российское по #разработка игр
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