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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Минэкономразвития создаст оперативный штаб по внедрению ИИ
Ответственные уже есть. Если не хватит — добавят.

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по искусственному интеллекту (ИИ). Соответствующую информацию обнародовали российские СМИ со ссылкой на аппарат вице-премьера. Функции руководителя штаба в данной случае возложены на заместителя министра экономического развития Максима Колесникова. При необходимости люди будут дополнительно распределяться на руководящие должности.

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Дополнительно Минцифры требует от руководителей регионов, ответственных за цифровую трансформацию, завершить работу по разработке стратегий, предусматривающих внедрение ИИ. Это должно быть сделано до 1 сентября 2023 года, поскольку ещё в июле прошлого года и Минцифры, и Минэкономразвития приняли решение о проработке плана внедрения ИИ в ключевых отраслях экономики.

Вместе с тем Чернышенко поручил Минцифры включить в рейтинг эффективности деятельности ответственных за цифровую трансформацию в регионах критерии, связанные с внедрением искусственного интеллекта. «Контроль движения в рейтинге я буду держать на особом контроле. Руководителей регионов, ответственных за цифровую трансформацию, прошу до 1 сентября завершить работу по разработке стратегий, предусматривающих внедрение искусственного интеллекта», — подытожил Чернышенко.

Замминистра экономического развития Колесников также напомнил, что по поручению Чернышенко в 2022 году Минэкономразвития совместно с Национальным центром развития искусственного интеллекта провело оценку полноты и качества подготовленных стратегий цифровой трансформации регионов на предмет учета приоритетов национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

null«Оценка показала, что регионы недостаточно уделяют внимания формированию условий для эффективного внедрения искусственного интеллекта. Мы готовы содействовать в доработке стратегий для исполнения поручения президента», — сказал Колесников.

#искусственный интеллект #минцифры #ии #минэкономразвития
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> Они едут из ЛНР/ДНР. Пруф? По факту это говнище откуда только не прет. Всем на него плевать и никакой погоды оно не делает. Как могут повлиять хоть на что-то трусливые сцыкуны?
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