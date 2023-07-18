Ответственные уже есть. Если не хватит — добавят.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по искусственному интеллекту (ИИ). Соответствующую информацию обнародовали российские СМИ со ссылкой на аппарат вице-премьера. Функции руководителя штаба в данной случае возложены на заместителя министра экономического развития Максима Колесникова. При необходимости люди будут дополнительно распределяться на руководящие должности.

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Дополнительно Минцифры требует от руководителей регионов, ответственных за цифровую трансформацию, завершить работу по разработке стратегий, предусматривающих внедрение ИИ. Это должно быть сделано до 1 сентября 2023 года, поскольку ещё в июле прошлого года и Минцифры, и Минэкономразвития приняли решение о проработке плана внедрения ИИ в ключевых отраслях экономики.

Вместе с тем Чернышенко поручил Минцифры включить в рейтинг эффективности деятельности ответственных за цифровую трансформацию в регионах критерии, связанные с внедрением искусственного интеллекта. «Контроль движения в рейтинге я буду держать на особом контроле. Руководителей регионов, ответственных за цифровую трансформацию, прошу до 1 сентября завершить работу по разработке стратегий, предусматривающих внедрение искусственного интеллекта», — подытожил Чернышенко.

Замминистра экономического развития Колесников также напомнил, что по поручению Чернышенко в 2022 году Минэкономразвития совместно с Национальным центром развития искусственного интеллекта провело оценку полноты и качества подготовленных стратегий цифровой трансформации регионов на предмет учета приоритетов национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

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