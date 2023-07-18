Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Минфин выделит 11 миллиардов рублей на импортозамещение ПО, которое остановилось из-за коррупционного скандала
В Минцифры задержали замглавы ведомства по подозрению в получении взятки.

реклама

Российские СМИ сообщают, что Минфин по поручению премьера Михаила Мишустина подготовил доклад с предложением выделить 11 млрд. руб. из резервного фонда на финансирование мероприятий дорожных карт развития высокотехнологичных направлений «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО) и «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО). Выделение средств произошло, несмотря на приостановку выдачи грантов на новые разработки в сфере IT.

реклама

Сама эта приостановка была инициирована из-за коррупционного скандала в Минцифры. Напомним, чуть ранее замглавы ведомства Максим Паршин был задержан по подозрению в получении взятки. Минцифры при этом решило до 1 сентября приостановить выдачу грантов на разработки в сфере IT. Помимо этого, министерство планирует серьёзнейшим образом обновить состав экспертов и представителей органов, принимающих решения, попутно организовав аудит финансирования проектов 2022-2023 годов.

Эксперты рынка убеждены, что гранты не сыграют существенной роли для отрасли, поскольку инвестиции для бизнеса «на два порядка больше» грантов, а так называемая «административная нагрузка» при получении господдержки увеличивается. Инсайдеры, работающие в Минцифры, рассказали, что грант вообще «не предусматривает права на ошибку», поскольку в случае неудачи проекта компания обязана будет вернуть деньги. Журналисты отдельных российских СМИ уточнили, что основной оператор грантов, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), до завершения аудита Минцифры будет заниматься исключительно отслеживанием и сопровождением реализации уже поддержанных инициатив.

nullВ Минцифры подсчитали, что всего в рамках соответствующих центров компетенций поддержано 197 проектов, а общий объём внебюджетного финансирования составляет 165 млрд рублей. По самым свежим данным ведомства, «решение по выделению средств на реализацию мероприятий дорожных карт НОПО и НИПО ещё не принято». Наконец, Минфин пока тоже не согласовал сумму финансирования, поскольку обсуждение по данному ещё не закончено.

#импортозамещение #минцифры #российское по #минфин
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российский квантовый центр и VK займутся совместным развитием квантовых вычислений на базе платформы VK Cloud
У пользователей «ВКонтакте» будет возможность подтвердить своё образование с помощью NFT-дипломов
«VK Messenger» теперь умеет переводить видеосообщения с помощью ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
77
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
54
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
31
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
9
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
11
Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
19
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
4
Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370
15

Сейчас обсуждают

Александр Иванов
20:37
Сейчас нужны, а после СВО свои сделаем, в чём смысл покупок?
В 2024 году ожидается пик Солнечной активности – чем Солнце может удивить учёных и Илона Маска
Китя.
20:36
Скоро их запретят в РФ. уже пошёл слух.
Нераспечатанный iPhone первого поколения продан на аукционе за 190 000 долларов
Sergej V
20:33
на зиму норм
Обнародованы спецификации Intel Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K
Eppius
20:26
Учитесь бабки делать господа офицеры. Если бы этот челик был порасторопнее то купил бы их штук 5 и сегодня стал бы миллионером.
Нераспечатанный iPhone первого поколения продан на аукционе за 190 000 долларов
Владимир Каледин
20:25
Какая "террористическая атака"!? Вы совершили полномасштабное вторжение в Украину,разрушаете наши города,убиваете мирных граждан,а наша оборона от вас подонков это " террористическая атака"!? Вы сумас...
Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
REY_B_
20:22
Машинка куда актуальней натовского барахла. - Она может быстро приехать и накидать мин навесиком через лесочек. Понятно, цели свои джавелинны могут использовать лишь по "альтернативному" назначению. Ч...
«Ростех» передал ВС РФ первую партию скорострельных самоходных миномётов «Дрок»
Дядя Z
20:20
у вас на украине 18 миллионов из 40 за год СВО осталось населения
Песков заявил, что Россия готова поставлять нуждающимся странам зерно бесплатно
REY_B_
20:16
Да как бы АМД уже официально слила DDR6. Со старыми словами "больше ядер не будет, потому что всё равно память узкое место". А тем временем, Интел вроде как завела речь о слитии гиперпоточности, котор...
Минфин выделит 11 миллиардов рублей на импортозамещение ПО, которое остановилось из-за коррупционного скандала
Павел Хамлов
20:11
Поздравляю с покупкой. Карта памяти живая?
Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
Lex001
20:10
Как-то калибр маловат. Могли бы "на колеса" и что-то побольше втяпать
Ростех передал ВС РФ новые экспериментальные самоходные миномёты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем