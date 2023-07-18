В Минцифры задержали замглавы ведомства по подозрению в получении взятки.

Российские СМИ сообщают, что Минфин по поручению премьера Михаила Мишустина подготовил доклад с предложением выделить 11 млрд. руб. из резервного фонда на финансирование мероприятий дорожных карт развития высокотехнологичных направлений «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО) и «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО). Выделение средств произошло, несмотря на приостановку выдачи грантов на новые разработки в сфере IT.

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Сама эта приостановка была инициирована из-за коррупционного скандала в Минцифры. Напомним, чуть ранее замглавы ведомства Максим Паршин был задержан по подозрению в получении взятки. Минцифры при этом решило до 1 сентября приостановить выдачу грантов на разработки в сфере IT. Помимо этого, министерство планирует серьёзнейшим образом обновить состав экспертов и представителей органов, принимающих решения, попутно организовав аудит финансирования проектов 2022-2023 годов.

Эксперты рынка убеждены, что гранты не сыграют существенной роли для отрасли, поскольку инвестиции для бизнеса «на два порядка больше» грантов, а так называемая «административная нагрузка» при получении господдержки увеличивается. Инсайдеры, работающие в Минцифры, рассказали, что грант вообще «не предусматривает права на ошибку», поскольку в случае неудачи проекта компания обязана будет вернуть деньги. Журналисты отдельных российских СМИ уточнили, что основной оператор грантов, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), до завершения аудита Минцифры будет заниматься исключительно отслеживанием и сопровождением реализации уже поддержанных инициатив.

nullВ Минцифры подсчитали, что всего в рамках соответствующих центров компетенций поддержано 197 проектов, а общий объём внебюджетного финансирования составляет 165 млрд рублей. По самым свежим данным ведомства,. Наконец, Минфин пока тоже не согласовал сумму финансирования, поскольку обсуждение по данному ещё не закончено.