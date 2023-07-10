«Роскомнадзор» рассказал, что система блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод» Главного радиочастотного центра с момента запуска в декабре 2022 года заблокировала 318,3 млн звонков с подменных номеров. К данной платформе подключены четыре основных оператора связи: «Мегафон», «МТС», «Билайн» и Tele2.
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Также установлено, что в июне 2023 года количество звонков с подменой номера снизилось на 5 % по сравнению с предыдущим месяцем и составило 55 млн. В среднем же за сутки подключённые к системе операторы блокируют 1,5 млн звонков от мошенников.
Алгоритм работы у «Антифрода» следующий: система проверяет, действительно ли абонент, с чьего номера происходит вызов, инициировал этот звонок. При отсутствии подтверждения оператор вызов не пропускает. Полная схема действий «Антифрода» выглядит так:
- операторы мобильной связи подключаются к системе по уведомлению Роскомнадзора. Операторы, не входящие в «большую четвёрку», должны будут присоединиться к системе не позднее марта 2024 года;
- при поступлении звонка оператор автоматически запрашивает у системы подтверждение, что вызывающий абонент действительно произвел этот вызов;
- если вызов реальный и номер не подменный, то устанавливается верифицированное соединение. При отсутствии подтверждения оператор не пропускает вызов.
Представители Минцифры отметили, что с запуском «Антифрода» мошеннические звонки с подменой телефонного номера в значительной степени перешли из обычных телефонных сетей в WhatsApp и другие мессенджеры. А в Роскомнадзоре рассказали, что подключение к системе «Антифрод» осуществляется бесплатно в любом из трёх вариантов: облачное подключение, адаптация специального ПО на сервере оператора и аппаратное присоединение системы связи оператора к узлу взаимодействия «Антифрода».
Уже на данном этапе предусмотрен штраф за пропуск вызовов с подменных номеров — в среднем он составляет 500 тыс. рублей. РКН и Минцифры настроены подключить к «Антифроду» всех операторов связи без исключений. «Уклонистов» будут отключать от точек обмена трафиком партнёров.