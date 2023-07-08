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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Пара китайских файловых менеджеров для Android была уличена в шпионаже за своими пользователями
Сплошные уловки и манипуляции, так сказать.
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Эксперты по кибербезопасности из компании Pradeo установили, что в Google Play есть два вредоносных приложения для управления файлами и восстановления данных. Эти программы были установлены суммарно более чем на полутора миллионах устройств, они собирали слишком много данных пользователя — их столько не требуется для выполнения всех заявленных функций.

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Приложения эти называются File Recovery & Data Recovery (com.spot.music.filedate) и File Manager (com.file.box.master.gkd), оба принадлежат одному и тому же издателю. Программы могли скрыть работать в фоновом режиме и отсылать украденные данные на удалённые серверы в Китае. Мы неспроста говорим о них в прошедшем времени: в момент написания данного материала они уже недоступны в магазине Google Play.

Обнаружить шпионские программы специалистам из компании Pradeo удалось с помощью движка поведенческого анализа собственной разработки. Эксперты по кибербезопасности отдельно напоминают, что на страницах в Google Play скомпрометировавшего себя ПО указано, что оно не собирает никаких данных пользователей с их устройств.

Но специалисты из Pradeo чётко установили, что это враньё, поскольку и File Recovery & Data Recovery, и File Manager кропотливо собирали и отсылали на серверы издателя следующую информацию:

  • список контактов из памяти устройства;
  • привязанные к устройству электронные почты и социальные сети;
  • фотографии, аудио и видео, к которым есть доступ из приложений;
  • местоположение пользователя в режиме реального времени;
  • код страны мобильного оператора;
  • название мобильного оператора;
  • версия операционной системы;
  • бренд и модель устройства.

Эксперты в области безопасности утверждают, что для выполнения упомянутыми программами функций по восстановлению и управлению данными сбор такого количества информации о пользователе и его устройстве точно не требуется. Главная претензия к вредоносному китайскому ПО заключается в том, что весь сбор сведений осуществлялся тайно и без согласия пользователя.

Ещё одно неприятное обстоятельство в отношении File Recovery & Data Recovery и File Manager заключается в том, что оба приложения скрывали свои значки на главном экране для затруднения их поиска и удаления. Они также могли злоупотреблять разрешениями, которые пользователь выдавал во время установки, чтобы перезапустить устройство и запуститься в фоновом режиме.

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Наконец, эксперты смогли установить, что издатель использовал лазейки в магазине Google для «накрутки» популярности своим приложениям и побуждения пользователей скачать нечестное ПО. Здесь работает простая логика: человек видит, что у ПО много скачиваний, и решает, что оно надёжное. Если у вас на устройстве установлены упомянутые китайские файловые менеджеры, то следует их незамедлительно удалить.

#android #программы #google play #слежка #pradeo #по для android
Источник: blog.pradeo.com
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