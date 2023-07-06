Автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровая экономика» занимается разработкой стратегии экспорта российского общесистемного и индустриального ПО на зарубежные рынки. Инициатором данной программы выступает Минцифры. Речь идёт о продвижении отечественного софта в странах БРИКС и ЕАЭС, специально для этих целей будет сформирована новая организация — «Центр технологического лидерства Техлид.рф».
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Сотрудники новой структуры будут заниматься сбором данных о приоритетных рынках и оценкой перспектив, а также займутся формированием перечня компаний, чья работа ориентирована на экспорт. Также в их прямые обязанности будет входить создание сети партнёров и налаживание процесса обучения местных клиентов для использования российского ПО. Есть предположение, что на зарубежные рынки в том числе будут поставляться российские ОС, СУБД, мессенджеры, САПР, платформы управления «Интернетом вещей», системы управления бизнес-процессами и другие программные продукты.
У некоторых участников рынка есть сомнения в жизнеспособности данной инициативы. По убеждению экспертов, на данный момент отсутствует централизованный контроль за процессами регулирования экспорта ПО, и этот недостаток нужно устранять.