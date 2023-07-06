Но есть вопросы.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровая экономика» занимается разработкой стратегии экспорта российского общесистемного и индустриального ПО на зарубежные рынки. Инициатором данной программы выступает Минцифры. Речь идёт о продвижении отечественного софта в странах БРИКС и ЕАЭС, специально для этих целей будет сформирована новая организация — «Центр технологического лидерства Техлид.рф».

реклама

Сотрудники новой структуры будут заниматься сбором данных о приоритетных рынках и оценкой перспектив, а также займутся формированием перечня компаний, чья работа ориентирована на экспорт. Также в их прямые обязанности будет входить создание сети партнёров и налаживание процесса обучения местных клиентов для использования российского ПО. Есть предположение, что на зарубежные рынки в том числе будут поставляться российские ОС, СУБД, мессенджеры, САПР, платформы управления «Интернетом вещей», системы управления бизнес-процессами и другие программные продукты.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 по цене 12го - смотри 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

У некоторых участников рынка есть сомнения в жизнеспособности данной инициативы. По убеждению экспертов, на данный момент отсутствует централизованный контроль за процессами регулирования экспорта ПО, и этот недостаток нужно устранять.