Поскольку два миллиардера приняли друг у друга вызов на проведение бойцовского поединка на огороженном сеткой ринге, подготовка к этому необычному состязанию уже началась. Как отмечает CNBC со ссылкой на осведомлённые источники, бой между Илоном Маском (Elon Musk) и Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg) может состояться в конце августа, хотя место проведения мероприятия пока не уточняется.
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Таким образом, у миллиардеров остаётся порядка двух месяцев на подготовку к этому поединку, в котором они рассчитывают нанести друг другу удары. Переговоры об условиях встречи сейчас ведутся представителями миллиардеров, пока достигнуто соглашение о привлечении к этому бою каких-то материальных ресурсов, которые по итогам мероприятия будут направлены на благотворительность. Напомним, что формальным поводом для импровизированной дуэли стало решение Марка Цукерберга вывести на рынок социальную сеть Threads, которая выступит в роли конкурента Twitter.